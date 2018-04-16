صور جديدة للأهداف العسكرية السورية التي قصفتها أمريكا

دمشق(صدى):

أظهرت صور جديدة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، مواقع الضربات العسكرية التي نفذها الغرب على أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري في دمشق.

وبيَّنت الصور الأهداف التي تم قصفها قبل وبعد الغارات والصواريخ الجوية، التي تم تنفيذها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا؛ رداً على قصف النظام السوري للمدنيين بالأسلحة الكيميائية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قد أعلنوا شن ضربات على عدة مواقع فى سوريا وأطلقت 105 صواريخ، على أهداف فى العاصمة دمشق، السبت الماضي.