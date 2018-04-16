قبل ختام تمرين درع الخليج بساعات.. فيديو عن ” رجال سلمان “

علي القحطاني (صدى):

تنطلق بعد ساعات قليلة، فعاليات ختام تمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” ، في المنطقة الشرقية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وأظهر مقطع فيديو تحت عنوان ” رجال سلمان ” ، مدى كفاءة وقوة الجنود والعتاد والأسلحة، حيث يعد هذه التمرين أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، عدة سيناريوهات محتملة.

وشاركت في التمرين الذي استمر لمدة شهر كامل، إلى جانب القوات المسلحة في المملكة، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، 24 دولة شقيقة وصديقة.