البريد السعودي يوضح الخدمات المميزة على العنوان الوطني

علي القحطاني (صدى):

تزامنا مع بدء إلزام عملاء البنوك بتزويدها بالعنوان الوطني الخاص بهم، أوضحت مصادر أنه ليس هناك أي رسوم على العنوان الوطني وأنها خدمة مجانية، مشيرة إلى أنه يتم تقديم بعض الخدمات المميزة برسوم سنوية.

وأكدت المصادر صحة الرسائل المرسلة للعملاء بخصوص صدور فاتورة لاشتراكهم؛ وذلك نظير بعض الخدمات المميزة التي اشتركوا فيها.

ولفتت إلى أن مؤسسة البريد السعودي تقدم خدمات مميزة على العنوان الوطني برسوم سنوية تبدأ من 60 ريالاً مثل الحفظ والتحويل المؤقت، و90 ريالاً لخدمات مثل صادر واصل والتسليم بختم إلكتروني، فيما يستطيع العميل الحصول على كافة الخدمات بقيمة 300 ريال سنوياً.