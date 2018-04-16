كاسيس عن مباراة بنفيكا: إنها لا تصدق

نواف السالم(صدى):

أعرب الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، عن سعادته البالغة باعتلاء فريقه صدارة الدوري، بعدما تغلب على بنفيكا، بهدف دون رد، في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ30 للبطولة.

وكتب كاسياس عبر حسابه الرسمي، على موقع ” تويتر ” : ” اليوم حققنا انتصاراً لا يُصدق، إنه من النوع الذي لا يُنسى، سعيد لكل عشاق بورتو، استمتعوا “.

وأضاف كاسياس: “بلى، كنا نفكر في جولة نصف النهائي بكأس البرتغال، نريد أن نكون في لشبونة في مايو”.

ويحل بورتو ضيفاً ثقيلاً على سبورتنج لشبونة، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس البرتغال.