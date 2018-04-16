سامي الجابر يوجه رسالة مؤثرة لـ ” ياسر القحطاني

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس نادي الهلال، سامي الجابر، رسالة مؤثرة إلى قائد الزعيم السابق ياسر القحطاني، مؤكداً أنه نقس اسمه في تاريخ كرة القدم السعودية بعطاء وشخصية وموهبة متميزة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أخي وحبيبي أبو عبدالعزيز.. نقشت اسمك في تاريخ الكرة السعودية بعطاء و شخصية و موهبة متميزة عرفتك أخ وصديق و خير سند رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى دعواتي لك بالتوفيق و لابد أنك ستكون قريب فالوسط الرياضي يحتاج أمثالك بدون شك فلديك الكثير لتقدمه ” .

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