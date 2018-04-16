بالصور..قصة شاب مرض والدته جعل منه أميرًا من أمراء ” ديزني “

واشنطن(صدى):

أصيبت والدة شاب أمريكي يدعى ” جيفري كيندال ” بمرض تمدد الأوعية الدموية في المخ، ودخلت في غيبوبة لمدة 7 أشهر.

وساءت حالة كيندال الصحية والنفسية، بمرض والدته ،ونظر لكل ما حوله بطريقة مختلفة، حيث كان يعاني من السمنة طوال حياته، وكان يتعرض للسخرية.

وقرر تغيير حياته للأفضل خلال فترة مرض والدته، واستطاع أن يخسر أكثر من 30 كجم في فترة قصيرة بعد اتباعه للعادات الصحية في الطعام ،وممارسة الرياضة.

وانتشرت قصة كيندال بمواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب عشرات الآلاف من رواد المواقع، وأشادوا به وشجعوه، وشبهوه بأحد أمراء ديزني.