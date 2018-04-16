أمطار غزيرة بالشرقية تشمل مقر انعقاد القمة العربية

نايف السالم(صدى):

تشهد المنطقة الشرقية، الآن، أمطاراً رعدية شديدة على بعض المحافظات وهي: الدمام، الظهران، الخبر، الجبيل، الشملول، السحمة، أم عشر.

ويصاحب هذه الأمطار نشاط في الرياح السطحية، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

من جانبهم، أعرب أهالي الشرقية، عن سعادتهم بأمطار الخير والبركة التي تشهدها المنطقة، وذلك في وسمين منفصلين هما الأكثر تداولاً على موقع ” تويتر ” ، وهما : ” الدمام الآن، أمطار الشرقية ” .

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد، قد أوضح أن الأمطار سيستمر هطولها حتى العاشرة من صباح الإثنين.