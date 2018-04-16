صاعقة نزلت على الإخوان.. صواريخ ” السيسي ” البالستيكية صحيحة لغويا

القاهرة(صدى):

أشاد الخبراء والمحللون السياسيون، بكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الـ29، التي انطلق أعمالها أمس الأحد في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

وتضمنت كلمة الرئيس المصري إدانة شديدة اللهجة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية الصواريخ البالستية على المملكة، والتي قالها ” السيسي ” : ” الصواريخ البالستيكية ” ، الأمر الذي جعل المتصيدون من جماعة الأخوان ووسائل الإعلام المعارضة للنظام المصري ينتقدون الكلمة بشدة ويسخرون منها، معتبرين إياها ” زلة لسان ” .

وقال الرئيس المصري: ” مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستيكية ” ، وبالبحث وراء الكلمة تم التأكد من أنها صحيحة 100% وفقاً للخبراء.

ويأتي نطق الكلمة انطلاقاً من اللفظ الإنجليزي ” ballistic missile ” ، ليقع هذا الأمر وقع الصاعقة على هؤلاء الذين سخرواً من الرئيس المصري، حيث وضعوا أنفسهم في موقف لا يحسدوا عليه.

من جانبه، أوضح الخبير الاستراتيجي المصري العميد، سمير راغب، أ ن مصطلح ” بالستيكية ” متداول، ويستخدم في الجيش المصري، مشيراً إلى أن ضباط وأفراد الجيش المصري يستخدمون مصطلح ” بالستيكية ” و ” باليستي ” للإشارة إلى هذا النوع من الصواريخ.

يذكر أن بعض القواميس العربية، تؤكد أن تعريف ” Ballistic missile” يرد على أنها صواريخ ” بالستية؛ قذيفة بالستيكية؛ قذيفة ذاتية الاندفاع ” .

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