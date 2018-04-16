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بالفيديو..وصية مرابط بالحد الجنوبي لابنه

بالفيديو..وصية مرابط بالحد الجنوبي لابنه
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول أحد المرابطين الأبطال بالحد الجنوبي، على مشارف صعدة، موجها رسالة لابنه.

وأوصى المرابط ابنه من خلال المقطع على الصلاة و على مساندة أخيه الأكبر إذا جار عليه الزمان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45740 ] نشر منذ 33 دقيقة

صح لسانك ,,

,, الله ينصركم ويدحر على ايديكم عدوكم ,, آمين ,,

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