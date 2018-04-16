بالفيديو..وصية مرابط بالحد الجنوبي لابنه
أظهر مقطع فيديو متداول أحد المرابطين الأبطال بالحد الجنوبي، على مشارف صعدة، موجها رسالة لابنه.
وأوصى المرابط ابنه من خلال المقطع على الصلاة و على مساندة أخيه الأكبر إذا جار عليه الزمان.
أحد أبطالنا بـ #الحد_الجنوبي ، على مشارف #صعدة يوصي ابنه على الصلاة و على مساندة اخيه الاكبر اذا جار عليه الزمان. pic.twitter.com/c14BhUtab4
— نجران (@2se) ١٥ أبريل، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45740 ] نشر منذ 33 دقيقة
صح لسانك ,,
,, الله ينصركم ويدحر على ايديكم عدوكم ,, آمين ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4288 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يقويكم ويحميكم … 🇸🇦