بالفيديو..وصية مرابط بالحد الجنوبي لابنه

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول أحد المرابطين الأبطال بالحد الجنوبي، على مشارف صعدة، موجها رسالة لابنه.

وأوصى المرابط ابنه من خلال المقطع على الصلاة و على مساندة أخيه الأكبر إذا جار عليه الزمان.