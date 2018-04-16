ساعات قليلة ويودع ” الزعيم ” أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

يستعد فريق الهلال للمشاركة في آخر مبارياته بدوري أبطال آسيا، مساء اليوم الاثنين، عندما يواجه استقلال طهران الإيراني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وودّع الزعيم البطولة رسمياً، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل الاستقلال الصدارة برصيد 9 نقاط، و يمتلك العين الإماراتي 7 نقاط يأتي بهم المركز الثاني، ويحتل الريان المركز الثالث بـ6 نقاط.

يذكر أن هذا اللقاء يعد الأول لرئيس الهلال الجديد سامي الجابر، واختبار أول لإدارته الجديدة، ومحطة أخيرة للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون.