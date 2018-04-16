” البجاحة ” أسلوب حياة.. إيران تنتقد البيان الختامي لـ ” قمة القدس “

طهران(صدى):

رغم استمرار تدخل إيران في الشؤون الداخلية للعرب، وتعمدها زعزعة أمنها واستقرارها، إلا أنها ترفض الاعتراف بذلك بل وتتبجح فيمن يتهمها بذلك.

وردت إيران، مساء أمس الأحد، على البيان الختامي للقمة العربية الـ29 التي انعقدت بمدينة الظهران، معربة عن رفضها لبعض البنود التي وردت به، ووصل الأمر إلى أبعد من ذلك حتى وصفت هذه البنود بـ ” الأكاذيب الواهية ” .

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إلى أن البيان يحوي على ادعاءات بشأن جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، قائلاً إن تزوير الحقائق بشأن هذه الجزر كـ ” من يدق الماء بالهاون ” .

وتضمن البيان الختامي للقمة العربية، الذي تم الإعلان عنه، أمس الأحد، 19 توصية، منها رفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية وإدانة المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية.

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