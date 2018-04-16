محلل سياسي: مؤامرات التنظيم القطري واضحة منذ إنقلاب ” العاق “

فهد السالم(صدى):

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي أحمد البدر، إن ألعيب ومؤامرات التنظيم القطري واضحة منذ إنقلاب العاق حمد بن خليفة على والده.

وأكد البدر في تصريحات تليفزيونية أن المملكة العربية، ومجلس التعاون الخليجي اكتشفوا مؤامرات النظام القطري عام 1995، لكن المملكة كانت تسعى للحفاظ على وحدة قطر والدول العربية وخاصة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن المملكة أول دولة في العالم أيدت تحركات مصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأيدت بيانات 30 يونيو و3 يوليو، للحفاظ على وحدة مصر واستقرارها.