الدفاعات الجوية تعترض صاروخين حوثيين استهدفا ” المخا ” اليمنية

فهمي محمد(صدى):

اعترضت الدفاعات الجوية الإماراتية، ضمن قوات التحالف ،مساء الأحد، صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وتمت عملية الاعتراض والتدمير بنجاح دون حدوث أي إصابات، ويرى مراقبون، أن مليشيا الحوثي لجأت لقصف المدن اليمنية، بعد يأسها من اعتراض عشرات الصواريخ التي تطلقها صوب أراضي المملكة.

وكانت الدفاعات الإماراتية المنصوبة في المخا، جنوب غربي البلاد، ومأرب، شرقي البلاد، قد اعترضت العشرات من الصواريخ الحوثية الإيرانية خلال الأشهر الماضية.