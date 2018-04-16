بالفيديو.. ” قمة القدس ” في 71 ثانية

عادل الحربي (صدى):

نشر الحساب الرسمي للقمة العربية الـ29، صباح اليوم، مقطع فيديو لأبرز المشاهد التي حدثت في انطلاق أعمال قمة القدس، أمس الأحد، والتي كانت القضية الفلسطينية على رأس مناقشاتها.

وكتب الحساب في تعليقه على الفيديو : ” قمة تضافرت فيها الجهود الصادقة.. من أجل رؤية عربية مشتركة تقف في وجه التحديات ” .

وذكر الفيديو، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” بشأن فلسطين، والتي أعلن فيها تسميتها باسم ” قمة القدس ” ، قائلاً : ” ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين ” .