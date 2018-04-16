تعليقا على قمة القدس.. سلطان بن سحيم: يوما بعد يوم تزداد عزلة بلادي

طلال الضوي(صدى):

أعرب الشيخ سلطان بن سحيم، عن حزنه لما وصلت إليه بلاده قطر من عزلة والتي ظهرت بوضوح شديد في القمة العربية، أمس الأحد، عندما ناقشت الدول العربية القضايا وبقي المندوب القطري وحيداً عن الوفود الأخرى.

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يوماً بعد الآخر تزداد بلادي عزلة، ويزداد شعبنا إحباطاً، العرب يلتقون لمناقشة قضاياهم في قمة القدس، ووحده نظام الحمدين يغرد بعيداً في مسار المكابرة والعناد وشق الصفوف.. إن شاء الله قريباً جداً ستعود بلادي وهي درع حصين لشقيقتها المملكة الغالية وإخواننا في الخليج والوطن العربي ” .

وانطلقت أعمال القمة العربية الـ29، في مدينة الظهران بمحافظة الخبر، أمس الأحد، وقد أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” اسم ” قمة القدس ” نصرة للقضية الفلسطينية.

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