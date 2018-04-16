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  3. انهيار نهى نبيل بسبب تعرض طائرتها لعطل فني في الجو

انهيار نهى نبيل بسبب تعرض طائرتها لعطل فني في الجو




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