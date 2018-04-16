بالفيديو والصور.. باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي بسباعية

نواف السالم(صدى):

تُوج فريق باريس سان جيرمان، بطلًا للدوري الفرنسي، للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه الساحق على موناكو، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ” حديقة الأمراء ” ، بالجولة الـ33 من المسابقة.

أحرز الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 14، فيما أضاف الثاني إديسون كافاني في الدقيقة 17، وضاعف النتيجة بالثالث أنخيل دي ماريا في الدقيقة 20.

وعاد لوسيلسو ليضيف هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريقه في الدقيقة 27، في حين سجل هدف موناكو الوحيد روني لوبيز في الدقيقة 38.

وعاد دي ماريا وأحرز الهدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 77 أحرز رادميل فالكاو، هدف سان جيرمان السادس، بالخطأ في مرماه، واختتم الألماني جوليان دراكسلر، أهداف المباراة مسجلًا الهدف السابع، لفريق عاصمة الضوء، في الدقيقة 86.

الفوز جعل فريق العاصمة الفرنسية بطلًا للدوري الفرنسي، قبل 5 جولات من إسدال الستار على منافسات الدوري، برصيد 87 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن موناكو صاحب الوصافة.