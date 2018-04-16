نقص الأيدي العاملة المدربة يتسبب في تراجع مبيعات أسواق الذهب

عادل الحربي(صدى):

ذكر عدد من المستثمرين في الذهب أن نقص الأيدي العاملة المدربة تسبب في تراجع المبيعات وإغلاق العديد من محلات أسواق الذهب.

وأضاف المستثمرون أن أسواق الذهب في المملكة، أصبحت غير قابلة للتوسع، وذلك لقلة مراكز والمعاهد التي تقوم بتدريب الشباب السعودي الراغب بالعمل في مجال بيع الذهب.

وأشار المستثمرون في الذهب والمعادن الثمينة، إلى أن العمل في بيع المجوهرات يحتاج إلى خبرة ودراية في أنواع الذهب وعياراته، وهذه تحتاج إلى فترة طويلة من التدريب والممارسة.

وأردف بعضهم، أن عدم وجود الخبرة يجعل المستثمر مضطرا لتدريب وتأهيل الموظف، وقد يستمر ذلك لسنوات، مضيفا أن الوظيفة قد تكون غير مرغوبة لكثير من المواطنين بسبب ساعات العمل، إضافة إلى أن قيمة ما يتم بيعه كبيرة وأي خطأ يتسبب في تكاليف عالية.