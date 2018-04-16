هيئة الثقافة تدشن حساب للفعاليات على تويتر

عادل الحربي(صدى):

دشّنت الهيئة العامة للثقافة حساب الفعاليات الثقافية (@gca_activities ) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك للإعلان عن جميع الفعاليات الثقافية وإبقاء أفراد المجتمع على معرفة مستمرة بالأنشطة المتعددة التي تقوم بها الهيئة.

وحرصت الهيئة من خلال هذه الخطوة على توفير منصة إعلامية مخصصة للحديث عن هذه الفعاليات وتفاصيلها وسهولة إمكانية الوصول لهذه الفعاليات ومشاركتها والتفاعل معها.

وفي هذا السياق، تنظم الهيئة عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في الأسبوعين المتبقية من شهر أبريل الجاري في مناطق مختلفة من المملكة، تأتي في مقدمة هذه الفعاليات، إقامة أيام ثقافية في المدينة المنورة يوم 19 أبريل، تتضمن العديد من الفعاليات المختلفة من بينها وقفات شعرية وأدبية، وأعمال حرفية، ومرسم للأطفال.

كما تنظم الهيئة، ندوة أدبية في النادي الأدبي بالدمام، وفعالية ثقافية بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب يوم 23 من الشهر الجاري.