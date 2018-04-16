بالفيديو.. المخلافي ينفي تعاطيه الشمة خلال حضوره القمة العربية

فهمي محمد(صدى):

نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، تعاطيه الشمة خلال حضوره القمة العربية.

وقال المخلافي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ان يصل السخف بان يصبح تناولي لأدوية انا ملزم طبيا بتناولها في موعدها ولهذا اخذتها معي في منديل ورقي قصة للتسلية والكذب فهو امر يثير الشفقة على اصحاب الحملة وانا لا أتناول حتى السجائر ،ولكن تابعوا مواقفي ستعرفون من وراء الحملة يساندهم الذين ليس لهم عمل والله المستعان .