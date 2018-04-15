” مستشفى أبوعريش ” يقيم معرض بانورامي بمناسبة اليوم العالمي للمختبرات وبنوك الدم

سعيد العجل(صدى):

افتتح مدير مستشفى ابوعريش العام الدكتور ياسر بن يحي الشريف اليوم الأحد فعاليات اليوم العالمي للمختبرات الطبية وبنوك الدم والذي أقيم في الصالة الرئيسية لمستشفى ابوعريش العام وذلك بحضور مدير عام المختبرات بصحة جازان بالإنابة الدكتورعبدالرحمن حمزي .

وقد تم إنشاء معرض خاص بالمناسبة بتصميم بانورامي جميل يعكس جهود منسوبي المستشفى بصفة عامه وقسم المختبر بصفه خاصه على إبراز الفعالية بشكل مختلف يجذب جميع الزوار ويحتوي المعرض على مطويات توعوية للأمراض وطاولات لعرض الخدمات المقدمة من قبل جميع اقسام المختبر.

ويبرز مختبر ابوعريش بوجود كوادر فعالة مؤهلة لتقديم الخدمات ذات الجودة العاليه وفي نهاية الفعالية قام رئيس قسم المختبر بالمستشفى الأستاذ موسى حقوي بتكريم سعادة مدير المستشفى لدوره الفعال في توفير احتياجات الأقسام الطبيه ومنها قسم المختبر كما تم تكريم سعادة المدير الطبي الدكتور عبدالله عريبي وفي السياق نفسه تم تكريم رئيس قسم المختبر السابق والذي وضع اللبنه الأساسية لمختبر ابوعريش الأستاذ أحمد مايص كما تم تكريم عميد الفنيين صاحب المجهود الوفير الأستاذ عادل بجه وفي نهاية الاحتفالية شكر رئيس قسم المختبر جميع الحضور متمنيا التوفيق للجميع.