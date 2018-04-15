بالصور.. وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي

تركي السالم(صدى):

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم بجامع المحميد بمحافظة العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي محمد بن موسى محمد الفيفي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بقطاع الحرث في منطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية، محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.