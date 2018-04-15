هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تعلن وظائف قيادية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية (قيادية) شاغرة للسعوديين، على المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مدير الإدارة القانونية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (أنظمة، أو حقوق، أو قانون).

– مدير إدارة المشتريات: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، أو محاسبة، أو إدارة مالية).

– مدير الشؤون المالية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأوضحت الهيئة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أبريل 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 27 أبريل 2018م.

وقالت هيئة المواصفات والمقاييس إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول من ( هنــا ).