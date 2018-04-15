غدًا.. التجارة تشهر بـ ” هايبر ماركت ” بمخالفة غش

عادل الحربي(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة ستشهر يوم غد الاثنين بهايبر ماركت مخالف.

وقال الحسين عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” غدًا الإثنين .. تقوم وزارة التجارة بالتشهير بهايبر ماركت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة بمخالفة غش تجاري في التخفيضات التي أعلنتها دون الحصول على الترخيص النظامي ” .

وتابع: ” صدر بحقهم حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام عليهم بالغرامة المالية والتشهير بهم على نفقتهم في صحيفتين ” .