غدًا.. التجارة تشهر بـ ” هايبر ماركت ” بمخالفة غش
أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة ستشهر يوم غد الاثنين بهايبر ماركت مخالف.
وقال الحسين عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” غدًا الإثنين .. تقوم وزارة التجارة بالتشهير بهايبر ماركت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة بمخالفة غش تجاري في التخفيضات التي أعلنتها دون الحصول على الترخيص النظامي ” .
وتابع: ” صدر بحقهم حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام عليهم بالغرامة المالية والتشهير بهم على نفقتهم في صحيفتين ” .
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