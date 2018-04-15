إيمان البحر درويش يتعرض لحادث سرقة

نورة الشهري (صدى):

تعرض الفنان المصري إيمان البحر درويش، لسرقة ساعة باهظة الثمن وانتج منها عدد محدود حول العالم.

وقال ” درويش ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تم سرقة الساعة الموجودة في الصورة، وهي من الساعات العشر الأولى التي صنعت خصيصاً وبعدد محدود على مستوى العالم ” .

وتابع : ” لحسن الحظ أنه قد تم دفعها بالكارد الخاص بي، ومثبت بها جميع البيانات في التوكيل الخاص بهذه الساعة من مصر، وتم إبلاغ السلطات الخاصة بالبحث الجنائي، فمن لديه أية معلومات فعليه الاتصال بأقرب قسم شرطة للإبلاغ عن الساعة ودبوس الماظ 2-3 قيراط وجزاكم الله خيرا ” .