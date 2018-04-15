إنقاذ ثلاثيني من شلل نصفي في ” الملك سعود الطبية “

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي من مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بوحدة العمود الفقري في قسم جراحة العظام في تثبيت الفقرات الصدرية العليا، وتثبيت آخر للفقرات القطنية والعجزية، مع أخذ عينات من الفقرات المصابة للتشريح النسيجي لمريض ثلاثيني يشكو من آلام في الظهر .

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري الدكتور عبد الله حمد، أن الفحوصات الإشعاعية أظهرت وجود تآكل شديد في الفقرات الصدرية الخامسة والسادسة، وكذلك في الفقرة القطنية الخامسة، مع تآكل أقل شدة في الفقرة الصدرية الثانية عشر، إضافة إلى الفقرتين القطنية الأولى والعجزية الأولى.

وأشار ” حمد ” ، إلى أن المريض كان مهددًا بالشلل، خاصة من مستوى الفقرة الصدرية السادسة، والقطنية الخامسة، وأن الفحوصات رجحت وجود درن (سل) بالفقرات، وأجريت له عملية تثبيت للفقرات الصدرية العليا، وتثبيت آخر للفقرات القطنية والعجزية، مع أخذ عينات من الفقرات المصابة للتشريح النسيجي، ولا يزال يتلقى العلاج وحالته في تحسن مستمر.

يذكر أن قسم جراحة العظام بمدينة الملك سعود الطبية، يجري العديد من الجراحات المعقدة والنادرة، ويضم كفاءات وطنية كبيرة وخبرات عالية.