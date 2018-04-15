البطولة الـ57 للهلال يجبر جامعة الملك سعود على الاحتفال بتأسيسها في حفل تخرج طلابها

نواف السالم(صدى):

أجبرت البطولة الـ57 لنادي الهلال، جامعة الملك سعود على الأحتفال بتأسيسها في حفل تخرج طلابها الثلاثاء القادم.

وتوج نجوم فريق الهلال لقب الدورى عن موسم 2017 – 2018، خلال الاحتفالية التى أقيمت عقب فوزه مساء يوم الخميس الماضي على فريق الفتح بنتيجة 4 – 1، في الجولة الأخيرة من الدوري.

واحتفل لاعبو الهلال بلقب الدورى السعودى للمرة الـ 15 فى تاريخه والثانى على التوالى، والذى حسمه فريق الزعيم بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر فريق الأهلى، إذ أنهى الهلال البطولة متصدرا برصيد 56 نقطة ويليه الأهلي في الوصافة برصيد 55 نقطة.

وأصبح الهلال أول فريق يحقق الدوري السعودي مرتين في موسمين متتاليين، وهو اللقب رقم 57 فى تاريخ الزعيم كأكثر نادٍ تتويجا بالألقاب فى المملكة، على ملعب جامعة الملك سعود.

وفي نفس الوقت أطلقت الجامعة الموقع الرسمي لحفل تخرج الدفعة الـ57 الذي سيقام الثلاثاء القادم.

ويذكر أن تاريخ تأسيس النادي هو عام 1957م، وهو نفس تاريخ تأسيس جامعة الملك سعود.