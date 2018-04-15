ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيسين السوداني والجيبوتي

علي القحطاني (صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود تجاهها.

حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، والوفد الرسمي المرافق للرئيس السوداني.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والمستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الجيبوتي.