حساب المواطن يوضح وضع منفصلة عن والدها يحصل على دعمها

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن، وضع مواطنة لا تحصل على دعم البرنامج من والدها الذي قام بتسجيل اسمها كتابعة له رغم كونها تعيش منفصلة عنه.

وقالت المواطنة في شكوى عبر حساب خدمة العملاء في حساب المواطن، تم تسجيلي كتابع لأبي الذي لا يعطيني أي دعم من حساب المواطن بالرغم من أنني أعيش منفصلة عنه فماذا أفعل؟.

وأجاب حساب المواطن: أنه يمكنك التسجيل كفرد مستقل إذا كان العمر فوق 24 عامًا بشرط إرفاق المستندات الدالة على استقلالية السكن.

يذكر أن حساب المواطن يسمح للمرأة بالتسجيل كرب أسرة إذا كانت أرملة أو مطلقة وفي هذه الحالة يحق لها إضافة الأولاد كتابعين.