بالصور.. تصادم مركبتين في العقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 بعد ظهر اليوم الأحد في تمام الساعه 12:41م ، عن حادث تصادم بين مركبتين من نوع جيب فور شنر ، وكراسيدا ، وموقع الحادث في العقيق – گرا الحائط – طريق شريان.

وقال ” الزهراني ” : تم توجيه أربع فرق اسعافية من الهلال الاحمر والقيادة الميدانيه ، وفرقة من اسعاف الصحة حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول أول فرقة إلى الموقع تمت مباشرة الحادث من قبل فرقة اسعاف الهلال الاحمر بالعقيق ، واتضح بوجود أصابة متوفي بعد الكشف عليها ، وأربع اصابات اخرى ، ثلاث اصابات متوسطة لطفل وطفلة ، اعمارهم 7 سنوات ، و8 سنوات ، والاصابة الثالثة كانت لخال الاطفال ، وتم التعامل معها اسعافياً بالموقع ، اما الاصابه الرابعة كانت لأم الاطفال ، والتي كانت محتجزة ، حيث توقف لديها القلب والتنفس ، وتم التعامل معها وعمل CPR انعاش قلبي ونقلها من قبل فرق الهلال الاحمر لمستشفى العقيق العام واعلن وفاتها بعد عمل الانعاش القلبي لها من قبل الاطباء بالمستشفى ، سائلًا الله الشفاء للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين .