بالصور.. بلدية طريف تزيل 30 موقع للباعة الجائلين و 30 حوش ماشية

سعيد العجل(صدى):

‏بلدية محافظة طريف تزيل ٣٠ موقع للباعه المتجولين وتعالج وضعهم كذلك تزيل ٣٠ موقع للاحواش والاستراحات والمخيمات و تزيل ٢٨ مضله وهنجر عشوائي ضمن اعمال ازاله التشوه البصري خلال الاسبوع الثاني من الخطه .

انهت بلدية محافظة طريف اعمالها للاسبوع الثاني ضمن ⁧‫#مبادرة معالجة التشوه_البصري‬⁩ لخطة الست اسابيع وقامت بلدية محافظة طريف وبتوجيه من سعادة المهندس عبدالمنعم الراشد امين منطقة الحدود الشمالة بإزالة عدد ٣٠ موقع للباعه المتجولين وومعالجه وضعهم كذلك تم ازاله ٣٠ موقع للاحواش والاستراحات والمخيمات و تزيل ٢٨ مضله وهنجر عشوائي خلال الاسبوع الثاني .

من جانبه اوضح سعادة رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي ان البلدية تعمل بكافه طاقاتها لنجاح الخطه وظهور اثرها .كما وجه شكره وتقديره لجميع من تفاعل وتعاون مع الخطه من المواطنين و القطاع الخاص .

هذا وقد تركزت اعمال البلدية للاسبوع الثاني على.

١:-معالجه وضع الباعه الجائلين

٢:- ازاله الاستراحات واحواش الماشيه والصنادق والعشش والمخيمات المنتشره عشوائيا في مداخل المدن.

٣:- ازاله المظلات وهناجر المواقف في الاراضي الفضاء داخل الاحياء .

كما تامل بلدية محافظة طريف من المواطنين التعاون معها في ازاله جميع ما يشوه المنظر العام .