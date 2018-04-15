طيران ناس يفتح باب التوظيف للمضيفين الجويين

فاطمة المالكي(صدى):

استمرارًا لبرامج طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، في توطين وظائف الطيران؛ فقد أعلن طيران ناس عن فتح المجال للسعوديين الراغبين بالعمل على متن طائراته كمضيفين جويين في كل من الرياض ، وجدة والدمام.

ويأتي إعلان طيران ناس لفتح المجال للسعوديين في قطاع الطيران في إطار توسعه المستمر وزيادة رحلاته وعدد طائراته، وذلك من خلال برامج عديدة للتوظيف يتم الإعلان عنها بشكلٍ دوري، من منطلق استقطاب الكفاءات السعودية في مجال الطيران بما يتوافق مع رؤية طيران ناس والتزامه بسعودة الوظائف وتمكين الشباب السعودي عبر استقطابهم وتدريبهم في برامج توظيف تخدم قطاع الطيران في المملكة وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعن مؤهلات وشروط القبول وأماكن وأوقات الحضور للتقديم على برنامج المضيفين الجويين؛ فقد أعلن طيران ناس عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن كل التفاصيل التي ترشد الراغبين للتقدم للتوظيف.

وسيكون التقديم على وظائف المضيفين الجويين عبر الحضور في الأماكن المحددة في المجمعات السكنية لطيران ناس في الرياض وجدة والدمام مع إحضار كافة المستندات المطلوبة، وذلك خلال الفترة من 22-25 أبريل 2018م من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 3:00 ظهرًا.

وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع طيران ناس عبر الرابط التالي ( هنـا ) .