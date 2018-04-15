الخدمة المدنية تعلن بدء استقبال طلبات شغل الوظائف الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت وزارة الخدمة المدنية اليوم، بالتعاون مع الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها، في استقبال طلبات التقديم للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وكانت الوزارة، قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الخميس الماضي، حيث سيستمر التقديم عليها حتى السادس من شهر شعبان القادم.

وأوضحت الوزارة، أن الإعلان للراغبين في التقدم على هذه الوظائف والحاصلين على المؤهلات العلمية سواء تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها من خلال نظام جدارة.