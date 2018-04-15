” معوضة ” : حققنا انتصارات كبيرة في قانية والمرحلة الثانية من العملية العسكرية قريبًا

سعيد العجل(صدى):

قال أركان حرب اللواء 117 مشاة، العميد الركن أحمد معوضة، إن قوات الجيش اليمني في محور بيحان حققت، خلال اليومين الماضيين، انتصارات كبيرة في منطقة قانية (بين محافظتي مأرب والبيضاء) كان أهمها تحرير ” سوق قانية ” وعدد من المواقع والتباب المحيطة به وتأمينها.

وأضاف في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن ” الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش تعمل- حاليًا- على انتزاع الألغام التي خلفتها المليشيات الانقلابية الإيرانية في المواقع المذكورة وفي القريب العاجل سيتم تصفيتها وتأمين المنطقة بالكامل، ومن ثم بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية بالتقدم نحو الوهبية وبلاد الملاجم وصولاً إلى تحرير البيضاء بالكامل ” .

وأكد العميد معوضة، أن ” مليشيات الحوثي تكبّدت خلال معركة تحرير قانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، مؤكداً أن قتلى المليشيات بالعشرات ولا زالت الجثث مرمية في الجبال والشعاب، إضافة عشرات الجرحى والأسرى من عناصرها ” .

وعن أهمية تحرير محافظة البيضاء، قال العميد معوضة، إنها ترتبط بعدة محافظات شمالية وجنوبية وهي (مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء) ومن البيضاء ستكون الانطلاقة نحو تحرير العاصمة صنعاء وما بعدها.

وبحسب معوضة، فإن قوات الجيش لديها القدرة على دحر المليشيات من محافظة البيضاء في فترة وجيزة، ولكنها تمضي وفق خطط واستراتيجيات محددة وثابتة، مشيراً إلى أن حالة انهيار واسعة في صفوف المليشيات حيث لاذت عناصرها بالفرار أمام زحف قوات الجيش وقامت بتفجير العبارات والخطوط- قبل فرارها- في محاولة لعرقلة تقدم أبطال الجيش.

وختم أركان حرب اللواء 117 مشاة، حديثه بالقول ” سيسمع الشعب اليمني عن انتصارات تلو الانتصارات لقوات الجيش الوطني، وستعود اليمن إلى وضعها الطبيعي وإلى حضنها العربي بعد أن حاولت المليشيات اختطافها واستخدامها مسرحاً لتنفيذ الأجندات والمشاريع الإيرانية ” .

