” خوان براون ” يهنيء جماهير الهلال بعد تحقيق لقب بطولة الدوري

طلال الغامدي(صدى):

بارك المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني ” خوان براون ” لجماهير الهلال تحقيق لقب بطولة الدوري، وكذلك أقدم مباركتي الخاصة للاعبين الذين عملوا واجتهدوا، وهم يستحقون البطولة.

و جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر اليوم في مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، للحديث عن مواجهة الغد أمام فريق ” الاستقلال الإيراني ” ، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعا 2018م.

وقال ” براون ” : من الصعب جدًا أن تشارك في مباراة وفريقك خارج حسابات البطولة الأسيوية؛ ولكن سنشارك في لقاء الغد باسم الهلال، سنضع التشكيلة الأنسب لخوض المواجهة، وكسب اللقاء.

واختتم ” براون ” حديثه: لدي ثقة كبيرة باللاعبين، الذين سيخوضون مواجهة الغد، في تحقيق الفوز.