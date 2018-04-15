القحطاني ساخراً من قطر: ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى يكلم نفسه بالقمة العربية

فهد السالم(صدى):

نشر سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، صورة لممثل قطر في القمة العربية، وهو يجلس بعيدًا عن الجميع، في حين يجلس بقية القادة العرب يتحدثون مع بعضهم.

وقال ” القحطاني ” ، عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا وحده في أقصى يمين الصورة، كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه ” .

وأضاف القحطاني، ” يجلس وبين عينيه أيدي تنظيم الحمدين الملطخة بدماء الشعوب ” .

ويظهر في الصورة التي نشرها القحطاني مندوب قطر وهو يجلس وحيدًا، بعيد عن الجميع، في حين يتبادل الجميع الحديث.