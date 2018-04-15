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غدًا.. واشنطن تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا

غدًا.. واشنطن تعلن حزمة عقوبات جديدة على روسيا
واشنطن(صدى):

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن ” الولايات المتحدة الأمريكية لن تجري أي محادثات مباشرة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد “، كاشفةً أنّ ” واشنطن تعد ّحزمة عقوبات جديدة على روسيا لدعمها النظام السوري ” .

ولفتت إلى أنّ ” العقوبات الجديدة على روسيا سنُعلنها غدًا، والعقوبات ستطال شركات روسية متّصلة باستخدام النظام للسلاح الكيميائي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 23 دقيقة

عسى يحط حيالهم بينهم

يالله تخرج اخواني واخواتي المسلمين منهم

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