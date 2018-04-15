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بالصور.. ممثلي قطر منعزلون بحضور ملك العرب

بالصور.. ممثلي قطر منعزلون بحضور ملك العرب
طلال الضوي(صدى):

لا تزال قطر تحمل الهوية العربية، ولذلك شاركت اليوم في اجتماع القمة العربية الـ29، ولكن ظهر ممثلي قطر في القمة العربية بالظهران ويقف وحيداً بينما يقف الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -، بين ملوك ورؤساء العرب؛ يقفون بجانب بعضهم البعض والتي تختصر حال السياسة القطرية التي تغرد خارج السرب والمنبوذة عربياً.

وأظهرت الصور ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى ” قطر سابقًا ” في القمة العربية، منبوذًا وحده في أقصى يمين الصورة، كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه .

وأثارت الصورة سخرية نشطاء ” تويتر ” بسبب الموقف القطري الأخير الداعم للإرهاب في المنطقة العربية وجعلها منبوذة وعرضها للمقاطعة من قبل الرباعية العربية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45722 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههه ,,

,, الخقران يقطع المصران ,,

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهلون هذه المعاملة

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين

قطر لا تهتم ابدا لامر العرب

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين

هم أتوا ليشاهدوا ما يحدث فقط

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