بالصور.. ممثلي قطر منعزلون بحضور ملك العرب
لا تزال قطر تحمل الهوية العربية، ولذلك شاركت اليوم في اجتماع القمة العربية الـ29، ولكن ظهر ممثلي قطر في القمة العربية بالظهران ويقف وحيداً بينما يقف الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -، بين ملوك ورؤساء العرب؛ يقفون بجانب بعضهم البعض والتي تختصر حال السياسة القطرية التي تغرد خارج السرب والمنبوذة عربياً.
وأظهرت الصور ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى ” قطر سابقًا ” في القمة العربية، منبوذًا وحده في أقصى يمين الصورة، كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه .
وأثارت الصورة سخرية نشطاء ” تويتر ” بسبب الموقف القطري الأخير الداعم للإرهاب في المنطقة العربية وجعلها منبوذة وعرضها للمقاطعة من قبل الرباعية العربية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45722 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه ,,
,, الخقران يقطع المصران ,,
خلود[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون هذه المعاملة
فهد[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر لا تهتم ابدا لامر العرب
فيصل[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم أتوا ليشاهدوا ما يحدث فقط
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1515 ] نشر منذ 40 دقيقة
اوافقك الرئي اخ فيصل
وايضآ عين مسلطة لشريفة