بالصور.. ممثلي قطر منعزلون بحضور ملك العرب

طلال الضوي(صدى):

لا تزال قطر تحمل الهوية العربية، ولذلك شاركت اليوم في اجتماع القمة العربية الـ29، ولكن ظهر ممثلي قطر في القمة العربية بالظهران ويقف وحيداً بينما يقف الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -، بين ملوك ورؤساء العرب؛ يقفون بجانب بعضهم البعض والتي تختصر حال السياسة القطرية التي تغرد خارج السرب والمنبوذة عربياً.

وأظهرت الصور ممثل الشق الشرقي لجزيرة سلوى ” قطر سابقًا ” في القمة العربية، منبوذًا وحده في أقصى يمين الصورة، كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه .

وأثارت الصورة سخرية نشطاء ” تويتر ” بسبب الموقف القطري الأخير الداعم للإرهاب في المنطقة العربية وجعلها منبوذة وعرضها للمقاطعة من قبل الرباعية العربية.