الهيئة العامة للثقافة تدشّن حساب ” الفعاليات الثقافية ” على تويتر

سعيد العجل(صدى):

دشّنت الهيئة العامة للثقافة حساب الفعاليات الثقافية (@gca_activities ) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك للإعلان عن كافة الفعاليات الثقافية وإبقاء أفراد المجتمع على معرفة مستمرة بالأنشطة المتعددة التي تقوم بها الهيئة.

وحرصت الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توفير منصة إعلامية مخصصة للحديث عن هذه الفعاليات وتفاصيلها وسهولة إمكانية الوصول لهذه الفعاليات ومشاركتها والتفاعل معها.

وتنظم الهيئة في هذا السياق عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في الاسبوعين المتبقية من شهر أبريل الجاري في مناطق مختلفة من المملكة، حيث تأتي في مقدمة هذه الفعاليات إقامة أيام ثقافية في المدينة المنورة يوم 19 ابريل، تتضمن مسرح الشارع وعروض لأفلام سينمائية وفنون تفاعلية وورش للتثميل السينمائي وعروض للفنون الشعبية ووقفات شعرية وأدبية وأعمال حرفية ومرسم للأطفال. كما تنظم الهيئة ندوة أدبية في النادي الأدبي بالدمام وفعالية ثقافية بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب يوم 23 من الشهر الجاري.

كما تستضيف الهيئة عدد من الفرق العالمية التي تقدم عروض موسيقية وتفاعلية، حيث سيقام مهرجان آرتي لأوركسترا فرنسية تقدم موسيقى الحجر عبر قطع موسيقية لأعظم الموسيقيين الفرنسيين يوم 22 من شهر ابريل في جامعة الفيصل بالرياض، وسيقام يومي 25-26 ابريل حفل الاوبرا المصرية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وكذلك سيقام حفل موسيقى الجاز عبر مزيج من فرقتين سعودية وألمانية يوم 27 ابريل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وبالإضافة إلى ذلك تنظم الهيئة حفل لأشهر أوركسترا ألمانية تقدم موسيقى كلاسيكية يوم 28 ابريل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض ويوم 29 ابريل بالجمعية السعودية للثقافة والفنون بالدمام.

وتسعى الهيئة من خلال الفعاليات الثقافية إلى توفير ألوان ثقافية متعددة ومستمرة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، والعمل على تنمية الثقافة والفنون، وتعزيز دورها في الأنماط الشخصية لدى الفرد.