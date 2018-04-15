بالفيديو.. نابولي يتعادل مع ميلان في الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق نابولي مع مضيفه ميلان بدون أهداف اليوم في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وارتفع رصيد نابولي إلى 78 نقطة في المركز الثاني ، وبفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر ، الذي باتت الفرصة سانحة أمامه لإحكام قبضته على الصدارة، حال فوزه على ضيفه سامبدوريا في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها ، وارتفع رصيد ميلان إلى 53 نقطة في المركز السادس .

وفي باقي مباريات الجولة فاز فريق بولونيا على ضيفه فيرونا بهدفين دون رد ، وتعادل بينفينتو مع مضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما .