بالصور.. مستشفى الدلم ينظم فعالية يوم الصحة العالمي

عادل الحربي(صدى):

نظم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة على شرف سعادة محافظ الدلم الأستاذ ثامر الشتوي ، و بحضور سعادة الدكتور ابراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم و مدير إدارة المرور بالمحافظة المقدم: جابر الدوسري .

وافتتح سعادة المحافظ المعرض المصاحب للفعالية بمشاركة أقسام المستشفى الداخلية ، وقطاع الاشراف الصحي بالمحافظة. والذي احتوى عدد من المطويات التوعوية والنصائح الصحية . بالاضافة لتقديم المشورة الطبيه وسبل الحد من انتشار الأمراض، بالإضافة لركن خاص للتوعية بمرض الجرب.

و أكد سعادة المحافظ الأستاذ ثامر الشتوي على أهمية مثل هذه المعارض مثمنا دور المستشفى في توعية المجتمع ورفع مستوى الثقافة الصحية للفرد. مطالبا بالاستمرار لما يخدم مصلحة أهالي المحافظة. كما قدم شكره وتقديره لكل من ساهم في هذه الفعالية.

من جهته أوضح الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى، أنهم يدركون مدى أهمية التوعية الصحية الذي بات يمثل أهم توجهات وزارة الصحة. موضحاً استهدافهم لكل شرائح المجتمع وتعزيز دور الاسرة في الحد من خطورة الامراض.

وفي ختام الفعالية قدم الدكتور الدخيني درع تذكارياً لسعادة المحافظ قبل أن يتناول الجميع وجبة الغداء المعده بهذه المناسبة.