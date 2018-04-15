بالفيديو.. الأجهزة الأمنية تحذر المقيمين والمواطنين من المواقع الوهمية

سعيد العجل(صدى):

رصدت الأجهزة الأمنية قيام مواقع وهمية تدار من أشخاص مجهولي الهوية من خارج المملكة تستهدف المواطنين والمقيمين عبر رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع مستخدمة عدد من أساليب الإقناع المختلفة كتحقيق الربح السريع في المسابقات أو تأمين دخل مالي شهري.

ويهيب الأمن العام يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الإنسياق خلف مثل هذه الرسائل وسرعة الإبلاغ عنها عبر إحدى الوسائل الرسمية التالية :

– أقرب مركز للشرطة .

– عبر تطبيق كلنا أمن .

– البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ( أبشر ) .

– البريد الإلكتروني ( [email protected] )

– فاكس رقم ( ٠٠٩٦٦١١٢٤٥٠٣٠٨ )