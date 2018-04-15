بالصور.. ضبط وكرًا لتصنيع الخمور يديره وافد ” فيتنامي ” في الرياض

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وفقًا للخطط الميدانية الموضوعة لرصد المشبوهين والمطلوبين.

وعلى ضوء ما توفر من معلومات لدى الجهة المختصة بإدارة دوريات أمن المحافظات عن قيام أحدهم باتخاذ شقة سكنية تقع غرب العاصمة الرياض وكرًا لتصنيع الخمور ويمتهن ترويجها فقد أسفرت الجهود – بفضل الله – من القبض عليه (وافد فيتنامي الجنسية)، وتبين أن الشقة تحتوي على عدد (20) برميلاً سعة (250) لتر مليئة بالمسكر ومواد ومعدات متنوعة مخصصة لذلك وعدد (23) عبوة سعة (2.25) معدة للترويج.

وقامت القوات بإيقاف المتهم، وتم إتلاف المصنع وتحريز عينة من المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.