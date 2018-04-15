القاسم يكشف حقيقة اتفاق النصر على ضم الكويكبي والعبود

نواف السالم(صدى):

أوضح إبراهيم القاسم أمين عام نادي الاتفاق حقيقة اتفاق ناديه مع نادي النصر حول انتقال الثنائي محمد الكويكبي وعبدالرحمن العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى اقتراب انتقال الثنائي إلى العالمي، ولكن أمين عام نادي الاتفاق نفى تلك التقارير مشيرًا إلى أن الاتفاق سيحتقظ بالثنائي بن صفوفه الموسم المقبل.

وقال القاسم إن النادي سيحتفظ بنجومه كافة، ويسعى لتجديد استعارة المهاجم التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف.