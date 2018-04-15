بالفيديو.. ” بدر آل زيدان ” يعتذر من إليسا ويقبّل يدها

أماني الغامدي(صدى):

كشف فيديو مسرب من كواليس تصوير العرض المباشر الثاني لبرنامج ” ذا فويس ” بالأمس، يظهر فيه مقدم البرنامج بدر آل زيدان؛ وهو يعتذر من الفنانة إليسا ويقبل يدها.

وأظهر الفيديو بدر، وهو يتحدث إلى الفنان عاصي الحلاني ثم ذهب إلى إليسا وتحدث معها ثم قبل يديها، مما دفع الجميع للتأكيد على أن خلافهما انتهى.

وكان الخلاف قد بدأ عندما انفعلت إليسا بسبب مقاطعت بدر لها اثناء تعليقها على أداء المتسابق ربيع الحجار مما دفعها للتعليق على تصرفه لتقول: ” لا مش مرة أخرى، أنت قاطعتني وأنا ما قولت تعليقي ” ، وعندما حاول مقدم ذا فويس أن يصلح الموقف فاعتذر منها مطالبها بمواصلة حديثها، رفضت إليسا في البداية التعليق مجددًا، إلا إنه اعتذر منها مرة أخرى فواصلت الحديث.