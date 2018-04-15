” البيئة ” : التخلص من 15330 طيرًا خلال 24 ساعة الماضية
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.
وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 13841عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 180 حالة، في حين جرى التخلص من 15330طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة انها تلقت بلاغين، فيما استقبلت9 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
اترك تعليقاً