بالفيديو.. شرطي يلقي مشردا خارج حافلة بطريقة مروعة

واشنطن(صدى):

اثار شرطي أمريكي ، استياء وغضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب مهاجمته مشردا على متن حافلة بعد رفضه مغادرتها.

وكان رفض مشرد من ولاية أريجون الأمريكية مغادرة حافلته بينما كان مخمورا وأصر على الانتقال إلى المحطة التالية، لكن. شرطيا عامله بقسوة حيث جذبه من ملابسه وألقاه خارج الحافلة بقوة.

تعرض الشرطي لانتقادات واسعة وأشار الكثيرون إلى أنه لا يحق للشرطي معاملته بهذه الطريقة المروعة .