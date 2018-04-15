بالصور.. إزالة 342 سيارة تالفة من شوارع خميس مشيط

أبها(صدى):

نفذت بلدية محافظة خميس مشيط، حملة لإزالة 30 ألف لوحة مخالفة منها 10 آلاف لوحة ” إستاند ” على الشوارع والتقاطعات والأراضي الفضاء و20 ألف ملصق دعائي من على الأعمدة وواجهات المرافق العامة والاشارات

وقال رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، ” بأنه تم رفع وإزالة 342 سيارة تالفة وصيانة 5 آلاف حاوية نظافة بأرجاء المحافظة، بالإضافة لتوقيع عقد بقيمة اثنين مليون ومائتان واثنان وتسعون ألف ريال لرفع الأنقاض والمخلفات من المرافق.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وسعيا للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، موضحًا أن البلدية ستواصل عملها لإنجاح هذه المبادرة وتنفيذ رؤية الوزاره حتى يتم إزالة جميع التشوهات البصرية.