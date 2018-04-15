خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء لقادة ورؤساء الدول العربية

نايف السالم(صدى):

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين.

جاء هذا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وذلك في مقر انعقاد القمة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران.

كما حضر المأدبة أصحاب السمو والمعالي والوزراء وكبار ضيوف القمة.