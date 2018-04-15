” بالنسياغا ” تثير ضجة بسعر خيالي لحذائها القبيح

باريس(صدى):

مرّة أخرى تقدّم علامة بالنسياغا تصميماً يضجّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ وصفحات الموضة ويشكّل الجدل الأبرز على هذه الصفحات وبين عاشقات الموضة.

أما السبب فهو تقديم بالنسياغا تصاميم غريبة ولكن بأسعارٍ مرتفعة نسبة إلى غرابتها وقباحتها والسبب الأبرز هو القبول الغير مسبوق لشراء هذه التصاميم رغم عدم توقّع ذلك فور بروزها على منصّات عروض الأزياء.

ومن بين هذه التصاميم المثيرة للجدل، القطعة الأبرز والأكثر طلباً وانتشاراً حالياً هي حذاء Triple S الرياضيّ.

مؤخراً، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعيّ ومواقع الموضة الإلكترونيّة بتصميم الـ Crocs الذي أطلقته بلانسياغا بكعبٍ مسطّح عالٍ Platform Wedges ومزيّناً بملصقات وبروشات على شكل الأفوكادو وشعار العلامة ” بالنسياغا ” وبروشات تعكس الأزهار وغيرها من الرسومات.

الملفت في هذه الأحذية هو أنّ الضجّة حدث اليوم رغم أنّ العلامة أطلقتها في تشرين الأول الماضي خلال مجموعتها ضمن أسبوع الموضة الباريسيّ كما أنّه وعلى الرغم من أنّ الجميع أجمع حينها على مدى قباحة هذه الأحذية حيث تساءلوا عن سبب إطلاق بلانسياغا تصاميم قبيحة هكذا، غير أنّ هذه الأحذية بالذات أصبحت غير متوفّرة في الأسواق حتى قبل موعد توفّرها بمعنى أنّه تمّ بيعها إذ شهدت طلباً مرتفعاً حتى قبل أن تصبح متوفّرة في الأسواق.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ سعر هذه الأحذية القبيحة مرتفع إذ يبلغ 850 دولار أميركيّ.